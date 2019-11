Gasperini: "Trasportata in Champions League l'Atalanta formato Serie A"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha analizzato il pareggio contro il Manchester City che ha portato il primo punto in Champions League della Dea attraverso i microfoni del sito ufficiale nerazzurro: ""Prendiamoci questa soddisfazione anche se qualche occasione potevamo sfruttarla meglio nel primo tempo. Dopo il rigore sbagliato da loro c'è stata una svolta totale, abbiamo alzato i ritmi e abbiamo visto che anche il City può andare in difficoltà. Abbiamo trasferito le prestazioni da Serie A in Champions League contro una formazione con grandissima qualità e una velocità tecnica impressionante. Questo aumenta di moltissimo i meriti di questi ragazzi. E' vero però che nel finale, quando loro sono stati costretti a mettere un giocatore di movimento in porta abbiamo sperato di vincere, ma le occasioni sono state poche. Eravamo un po' fermi".

Cosa è cambiato nei giocatori?

"A volte pensi di dare il massimo ma in realtà non è così. C'è un'asticella un po' più in là che è il tuo vero massimo, che non pensavi poter raggiungere, ma che ti permettere di mandare in crisi anche il City che è una squadra fortissima e che se lasciata giocare ti fa una testa come un pallone".

Le chance qualificazione?

"Adesso c'è il rimpianto per la gara contro lo Shakhtar perché in queste due gare interne forse una vittoria ci poteva anche stare. Adesso dobbiamo pensare alla Dinamo e batterli. Io sarei anche molto contento dell'Europa League perché ci permetterebbe di continuare a fare esperienza in Europa".