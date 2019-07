Gastaldello: "Entusiasmo e sfrontatezza. Non dobbiamo avere paura"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal ritiro di Darfo Boario Terme ha parlato Daniele Gastaldello, difensore e capitano del Brescia, dopo il successo delle Rondinelle in amichevole per 5-1 contro la formazione locale: "Bisogna affrontare senza paura il massimo campionato; se dovessi vedere qualcuno dei miei compagni preoccupato di marcare un giocatore tipo Cristiano Ronaldo, mi arrabbierei moltissimo. Ci vorranno entusiasmo e sfrontatezza, come nella scorsa stagione: dobbiamo migliorarci, serve un gruppo forte ed unito, anche perché i momenti difficili saranno molti di più. Al momento, però, è tutto nella norma: siamo carichi e ansiosi di cominciare".