Gattuso, è il momento più difficile e il rischio fallimento è dietro l'angolo

Fonte: Dal nostro inviato allo stadio Olimpico, Raimondo De Magistris

© foto di www.imagephotoagency.it

E adesso che si fa? Dal sogno Coppa Italia all'incubo di una stagione fallimentare, peggiore della precedente nonostante la costosissima campagna acquisti estiva. Nessuno alla vigilia di questa finale pensava a un Milan favorito, ma perdere 4-0 per un gruppo così giovane vuol dire rimettere tutto in discussione. Perdere quelle certezze che dopo l'arrivo di Gattuso la squadra s'era faticosamente costruita.

E adesso come se ne esce? Per il tecnico rossonero con un lavoro psicologico certosino, quasi con un lavaggio del cervello: "Ora dovrò fare io un lavoro importante sulla testa dei ragazzi - ha detto Gennaro Gattuso in conferenza stampa -. Ora deve esserci un lavoro importante da parte di tutti per tirare fuori il massimo da questi giocatori in vista delle ultime due partite. Non sarà semplice ora giocare con l'Atalanta e la Fiorentina, che sono tra le più in forma".

Già, Atalanta e Fiorentina: due squadre che nelle ultime settimane hanno ottenuto risultati migliori di quelli dei rossoneri, che sono rispettivamente a -1 a -3, e che sfideranno in questi ultimi due turni proprio il Milan. Con l'obiettivo di far sprofondare il Diavolo all'ottavo posto e rendere fallimentare questa prima stagione post Berlusconi. Proprio quello che adesso vuole e deve scongiurare Gattuso.