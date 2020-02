vedi letture

Gattuso: "Abbiamo preferito fermare Koulibaly. Ci dirà lui come si sente"

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni fisiche di Kalidou Koulibaly. "Bisogna prima vedere cos'ha a livello strumentale, poi ascoltare le sue sensazioni. Sia io che lo staff abbiamo preferito di fermarlo per 7-10 giorni, poi valuteremo come si sentirà lui a livello fisico. Si conosce meglio di tutti, ci dirà come si sente".