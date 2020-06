Gattuso alla squadra dopo la vittoria della Coppa Italia: "Ora voglio vedere il veleno"

Tuttonapoli.net riporta questa mattina il discorso integrale di Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli che ieri ha riunito attorno a sé la squadra dopo la vittoria della Coppa Italia allo stadio Olimpico contro la Juventus. “Avete dimostrato professionalità, personalità, senso di appartenenza. Qui c’è gente che è in scadenza di contratto, deve andar via, c’è gente che piange. Siete forti. Adesso non abbiamo più tensioni, pressioni, non ne abbiamo, e giochiamo tutti. Voglio vedere il veleno".