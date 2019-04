© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della conferenza stampa odierna, Gennaro Gattuso ha parlato anche di Massimiliano Allegri. "Ho avuto la fortuna di giocare con lui a Perugia, abbiamo vinto un campionato insieme. Mi è rimasto un qualcosa di lui, non si piange mai addosso, è all'opposto di come vivo io questo lavoro. Un qualcosa mi è rimasto di lui, non l'ho mai visto arrabbiato. I giovani li ha sempre fatti giocare. Kean? Ha grande talento e lo abbina alla forza fisica, è un 2000 e deve volare basso, bisogna lasciarlo tranquillo".