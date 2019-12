Gattuso aumenta i carichi: il Napoli rifà la preparazione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una nuova preparazione per il Napoli. Secondo quanto riferito da Tuttosport, Gennaro Gattuso avrebbe aumentato in maniera netta i carichi di lavoro per i suoi giocatori, con l'obiettivo di dare nuovo rigore alla squadra. Costretta, di fatto, a una nuova preparazione in attesa della sosta che a Castel Volturno sperano possa rimettere a posto le cose.