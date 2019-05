© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tiemoué Bakayoko potrebbe aver chiuso ufficialmente la sua avventura con la maglia del Milan. Il riscatto del centrocampista francese è sempre meno probabile e, dopo il diverbio con Gattuso in panchina al momento della sostituzione di Lucas Biglia, sarà difficile rivedere in campo l'ex Monaco nelle ultime tre giornate di campionato.

LA RICOSTRUZIONE - Bakayoko era stato invitato prontamente da Gattuso a scaldarsi nel momento in cui l'argentino aveva segnalato alla panchina di non poter continuare a giocare. Dopo aver impiegato un po' di tempo per sistemarsi i parastinchi ed alzarsi, Bakayoko ha svolto i regolari esercizi, ma poi è tornato ad accomodarsi in panchina, perché nel frattempo Gattuso aveva deciso di schierare Mauri. In questo momento è cominciato il battibecco tra i due, che ha portato il giocatore a mandare letteralmente a quel paese l'allenatore (chiaro il fuck-off nel labiale), con la promessa, da parte di quest'ultimo, di ritrovarsi negli spogliatoi per discutere ancora della faccenda. Bakayoko è stato l'ultimo a rientrare in campo dopo l'intervallo.