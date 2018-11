Gattuso: "Bakayoko non merita i fischi. Castillejo è un tarantolato"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan Tv all'indomani della vittoria contro l'Udinese. Queste le sue dichiarazioni sulle prestazioni di Bakayoko e Castillejo: "Al di là dell'errore tecnico contro il Genoa, Bakayoko aveva tenuto benissimo il campo. Su per giù siamo sulla stessa prestazione rispetto a ieri sera. Ha bisogno di fiducia e di sentire meno fischi quando giochiamo in casa, sta dimostrando che quando gioca tranquillo, abbinando fisica a tecnica, può uscire dalla pressione con f'esterno. Deve migliorare nella copertura della palla, ma a livello di corsa e fisicità ci sta dando tantissimo. Castillejo è un giocatore che mi sorprende, alla Cutrone, alla Pippo Inzaghi, si infiamma con poco, è tarantolato. Abbina anche lui tecnica in velocità. Tante volte mi fa arrabbiare, quando arriva negli ultimi 16-20 metri non lo vedo convinto e con rabbia. Credo sia un aspetto che possa migliorare".