© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, è duro sulle voci e sui rumors sul futuro della panchina del Milan. "Leonardo, Leonardo, Maldini... Basta. Oggi non c'è nulla, parliamo come tutti. Io con Leonardo non ho nulla: tutte le chiacchiere e i discorsi restano nello spogliatoio, a livello professionale qui sto benissimo. L'unico problema è che dopo il derby si è inceppato qualcosa. Voi continuate a scrivere, il nostro obiettivo è riuscire a portare la squadra in Champions League. Il resto sono solo chiacchiere da bar". Qui tutte le altre dichiarazioni di Gennaro Gattuso alla vigilia della gara contro la Juventus.