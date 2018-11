Gattuso: "Bonaventura salta la Juve. Higuain? Spero di recuperarlo"

Fonte: dall'inviato a Siviglia

Il tecnico del Milan, Gennaro Ivan Gattuso, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Betis fa il punto sugli indisponibili: "Caldara e Biglia staranno fuori ancora per tantissimo tempo. Calabria ci lascia ben sperare, riesce a correre e fare lavori a livello fisico che non gli danno fastidio. Speriamo di recuperarlo per domenica. Pipita uguale, non è il massimo da vedere ma sta lavorando e recuperando. Speriamo di averlo domenica. Bonaventura invece non credo che lo avremo a disposizione, ha un problema al ginocchio e nonostante non ci sia una rottura dà dei problemi. Non è tranquillo, ha dolore ed è giusto che si prenda il tempo che ci vuole".