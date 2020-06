Gattuso cambia la sfida, Sarri no: la Juve ha davvero la panchina lunga?

vedi letture

“La rosa ampia? Finora, l’abbiamo avuta soltanto sulla carta”. Parole e musica di Maurizio Sarri, non troppi giorni fa. Qualche dubbio, sul fatto che il tour de force che ci aspetta andrà davvero ad aiutare la Juventus, ce l’ha evidentemente il suo stesso allenatore.

Gattuso ha potuto cambiare la partita. Cinque cambi nei 90 minuti per il tecnico del Napoli, che in una sola mossa ha rivoluzionato l’attacco, inserendo Politano e Milik. Più profondità rispetto a Callejon, più centimetri rispetto a Mertens: gli azzurri hanno trovato tra le proprie riserve forze fresche. E Ringhio ha vinto ai rigori, ma pure ai punti se si considera che la sua squadra è arrivata ben più vicina al gol rispetto agli avversari.

Sarri no. Memore della “cazzata” (sempre parole sue) fatta col Milan, l’allenatore bianconero s’è fermato questa volta a tre cambi, “bruciando” di fatto le due sostituzioni extra del calcio post Covid. Dentro, nell'ordine: Danilo, un terzino. Bernardeschi, quasi inoffensivo nel quarto d'ora a sua disposizione. Ramsey, in campo per cinque minuti. Non che potesse fare molto di più, a meno di non buttare nella mischia giovani attaccanti come Olivieri o Vrioni. Nulla lo vieta, sia chiaro. Anzi, prima o poi arriverà il loro turno. Ma Gattuso, per capirsi, aveva ancora a disposizione gente come Younes, Lozano e Llorente: in Serie A, non sfigurerebbe come tridente d’attacco per una squadra che voglia qualificarsi all’Europa League. Al netto delle condizioni precarie di Higuain, le carte “big” nel mazzo del tecnico juventino erano comunque finite lì.

Coperta di qualità, ma lunga? Forse no. Tra l’assenza di calciatori cresciuti nel vivaio e i pochi under a disposizione (sempre ieri, il Napoli ha potuto far entrare anche Elmas, classe ’99), la rosa della Vecchia Signora è di qualità, sicuramente. Più alta rispetto a quella di qualsiasi avversaria. Lunga, però, forse non tanto. Dimenticata la sconfitta in Coppa Italia, è questo un monito per il resto del campionato: pescare tra i giovani diventerà una vera e propria necessità per Sarri, se vuole aggiungere qualche freccia alla sua faretra.