Gattuso chiama a colloquio il Napoli: "Se fate ciò che sapete col Barça sarà una bella notte"

Sei vittorie nelle ultime sette partite, a questo punto quel passo falso con il Lecce va considerato soltanto un incidente di percorso. Ma dopo gli ultimi risultati positivi il Napoli è atteso dalla prova più complicata, in Champions League contro il Barcellona di Lionel Messi. Per caricare la squadra Rino Gattuso le ha parlato a Castel Volturno, all'indomani del successo del Rigamonti, in un discorso riportato da Il Mattino: "Se fate quello che sapete fare, anche con il Barcellona sarà una bella notte. Ho fiducia in voi, dobbiamo provarci".