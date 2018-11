© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quello che si presenta in Europa League è un Milan che deve fare soprattuto i conti con le tante assenze per infortunio. Lo sa bene Gennaro Gattuso, che ne ha parlato in conferenza stampa: "I cinque infortunati sono oggettivi. È un gruppo sano, l'altro giorno era di riposo e si sono presentati in tanti. Dobbiamo continuare con l'entusiasmo e invece con voglia e lavoro è venuta fuori una bella prestazione con la Lazio. Domani non è facile perché di partite facili non esistono".