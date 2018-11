Gattuso: "Col Dudelange tutto da perdere. Simic? Merita occasione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso ha parlato a Milan TV alla vigilia della sfida tra i rossoneri e il Dudelange: "Ricordiamoci l'andata, di facile non c'è nulla. Il Dudelange non ha grandissimi nomi e già in un campionato non di altissimo livello ma sa giocare a calcio e può palleggiare bene. Serve affrontarli con attenzione, abbiamo tutto da perdere. Domani faremo qualche cambio ma serve determinazione e fare meno fatica possibile, sulla carta abbiamo qualcosa più di loro ma serve voglia di vincere".

Ti attendi risposte da chi ha giocato meno?

"Deve essere la squadra a dare risposte, non il singolo giocatore. Giocando da squadra può essere facile, voglio vedere undici ragazzi che tengono bene il campo e si divertono".

Sul rientro di Higuaín: "Gonzalo sta dando una grandissima mano a tutti. Ora lo abbiamo fuori in campionato ma deve stare tranquillo, non deve sentirsi il peso di tutti addosso. Fa parte di un collettivo e deve riuscire a controllare la sua foga, ogni volta che tocca la palla può diventare decisivo".

Può essere la partita di Simic?

"Può essere la sua partita. Gli serve giocare con tranquillità, è serio e non è al Milan per caso. Si merita un'occasione, per come si allena e per la disponibilità anche di scendere in Primavera. Questo fa capire molto anche dell'uomo Simic".

Sui diversi moduli utilizzati: "Solo nelle ultime settimane abbiamo cambiato un po', mi piace però poter variare. Questa squadra è costruita per giocare in un certo modo, però sono bravi ragazzi e si adattano a tutto. Se abbiamo fatto qualche risultato è solo merito loro, accettano ogni mia scelta. Per me è facile lavorare con loro".