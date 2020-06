Gattuso: "Con Milik c'è un problema contrattuale ma in giro ci sono pochi 9 più forti di lui"

Gennaro Gattuso ai microfoni di 'DAZN' ha parlato del futuro di Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli che questa sera contro il Verona ha realizzato la rete dello 0-1. Il bomber polacco ha un contratto in scadenza tra un anno e senza rinnovo andrà via nella prossima finestra di calciomercato: "Arek come tutti i miei giocatori sanno che non parlo di soldi, non sono miei. Io faccio le valutazioni col mio direttore sportivo, so che ha un problema contrattuale e pochi giocatori ci sono più forti di lui. Per noi è un giocatore importante, lui sa il rispetto che ho umanamente e calcisticamente nei suoi confronti", ha detto Gattuso.

