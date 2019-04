© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano ulteriori specifiche in serata su quello che è stato il confronto di oggi in casa Milan: secondo Sky Sport 24, Leonardo e Paolo Maldini oggi hanno avuto un confronto non solo con la squadra ma anche con Gennaro Gattuso. La dirigenza vuole salvare questo finale di stagione, provando a conquistare il quarto posto che vale un posto in Champions League. Gattuso sa di essere il primo a rischiare grosso, ma anche la dirigenza in caso di mancata qualificazione verrebbe messa pesantemente in discussione in una situazione dove ognuno ha le proprie responsabilità. Il concorso di colpe è evidente. Tra chi scende in campo, chi allena, e chi il Milan l’ha costruito sul mercato. La Champions League, specifica il portale dell'emittente satellitare, varrebbe almeno 50 milioni di euro e non centrarla cambierebbe piani e scenari studiati da Elliot e Gazidis. 5 punti nelle ultime 7 partite e appena 6 nel girone d'andata con le squadre che il Milan affronterà d’ora in poi. Torino, Bologna, Fiorentina, Frosinone, SPAL. Svolta subito o sarà rivoluzione.