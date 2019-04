Gattuso: "Cori contro Bakayoko? Spero che l'arbitro non abbia sentito"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa del difficile clima in cui si è giocata la sfida di stasera contro la Lazio, in particolare per Bakayoko, bersagliato dai cori dei tifosi laziali: "Bisogna fare i complimenti ai giocatori in campo, si sono comportati alla grande. Già avevano cominciato nel pomeriggio, spero che l'arbitro non abbia sentito ciò che cantavano. Noi ieri abbiamo chiesto ai giocatori di non perdere la testa, di non essere un esempio".