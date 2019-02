© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto alla vigilia della sfida contro la Roma, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato anche del suo futuro del quarto posto: "Prima di Frosinone avevo detto che dovevamo essere bravi ad arrivare in Primavera attaccati al treno Champions, e giocarci il quarto posto fino alla fine. Dobbiamo continuare a lavorare così, se qualcuno ha il muso deve pensare al bene della squadra, nessuno deve pensare al proprio orticello. La mia conferma? Domani o tra dieci giorni se non fai prestazioni positive torni ad essere incapace. Prima ho sentito che hanno massacrato Ancelotti dopo 20 anni di lavoro, quindi non ho bisogno di conferme, sinceramente del resto non mi interessa, penso a lavorare. Non ho bisogno di carezze e non mi importa quando mi massacrano".