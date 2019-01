Higuain o no, Gennaro Gattuso può contare su Patrik Cutrone. Alla vigilia della sfida di Supercoppa contro la Juventus, il tecnico del Milan ha parlato del talento, a segno, due volte, contro la Sampdoria: "Sono contento della doppietta, ma lui scalpita da sempre. Ha il fuoco dentro. E' un giocatore che ci teniamo stretti. Quando uno entra a gara in corso, ci fa fare il salto di qualità. Ce lo coccoliamo. Quando non gioca è scontento. Bisogna fargli capire tante cose, bisogna stargli dietro e sta crescendo".