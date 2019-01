Gattuso: "Cutrone-Piatek? Si può far tutto ma abbiamo solo due punte"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, Gennaro Gattuso ha parlato anche di Patrick Cutrone. "Da due o tre settimane a questa parte ha capito le parole che gli dico. Non è un caso che ha segnato con la Samp quando è entrato. Da quando abbiamo cominciato l'ho visto cambiato e sono contento. Quando ti brucia che non giochi devi avere lo stesso entusiasmo di quando giochi. Deve avere lo stesso atteggiamenti se gioca o non gioca".

Su Piatek e Cutrone: "Si può fare tutto, ma non è che abbiamo venti attaccanti, abbiamo solo 2 punte di ruolo. Certe partite le possiamo fare con 2 punte. La scelta Piatek è stata fatta in modo condiviso, c'è sempre un dialogo e la scelta l'abbiamo fatta insieme".