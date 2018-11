Gattuso: "Cutrone? Quando non si sente protagonista rischi di perderlo"

Fonte: dall'inviato a Siviglia

Il tecnico del Milan, Gennaro Ivan Gattuso, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Betis, parla di Patrick Cutrone: "È migliorato tanto, si muove molto meglio di 4-5 mesi fa e lavorare con giocatori come Higuain, Suso e Calhanoglu può migliorarlo. Il veleno ce l'ha, la voglia ce l'ha e dove deve migliorare sono i movimenti d'attaccanti, non giocando solo d'istinto. Patrick non ti dà nessuna sensazione, bisogna perderci un po' di tempo, toccare, parlare con la sua anima perché ha una grandissima voglia di giocare ma quando non si sente protagonista lo puoi perdere. Penso che per la sua crescita e il suo modo di fare il massimo deve migliorare quando non è protagonista, perché questo si nota, i compagni lo notano".