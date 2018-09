Gattuso: "Dobbiamo trovare tranquillità. Non voglio fare il Mario Merola"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Empoli. Queste le sue dichiarazioni sulle difficoltà incontrate dal Milan in questa prima parte di stagione: "C'era un periodo con Ancelotti in cui prendevamo gol su calci piazzati, poi facevamo 1-0 e ci mettevamo dietro la linea della palla, facevamo solo il contropiede perché ce lo chiedeva il mister. Ora ci manca la convinzione, ci viene il braccino e subentra la paura di portare a casa il risultati. Vedo tanta preoccupazione e questo fa venire fuori i risultati usciti nelle ultime partite. Bisogna mettere da parte la rabbia e trovare tranquillità, parlare il meno possibile e far sentire sicuri i giocatori. Le prestazioni non sono da buttar via, anche se stiamo perdendo punti per strada. Le facce depresse non servono a niente, vogliamo migliorare il quinto e sesto posto, quindi devo trasmettere tranquillità e correggere ciò che non ci fa raggiungere l'obiettivo. Siamo una famiglia, non voglio fare il Mario Merola della situazione. L'anno scorso l'ho dimostrato con Kalinic, quando le cose non vanno bene intervengo. Ma non posso fare le scenate, non capisco perché devo usare maniere forti. Non c'è nessun motivo e se vuoi trasmettere grinta devi stare attento perché rischi di fare solo danni".