Gattuso: "Donadoni? Senza risultati è normale essere in discussione"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Betis, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato anche delle voci su un possibile arrivo di Donadoni sulla panchina rossonera: "So che quando non arrivano i risultati sono in discussione. La pressione l'ho subita anche nelle altre piazze in cui ho allenato. Ho rapporti sia con Leo e Maldini, come tutte le buone famiglie, c'è sempre un confronto. Tante volte ci sono alti e bassi ma c'è un confronto onesto, ci diciamo le cose in faccia. Quello che è successo tra Leo e me è successo tanti anni fa, ora c'è rispetto e ci diciamo le cose in faccia