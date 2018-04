Gattuso: "Donnarumma ha tutto per diventare il più forte al mondo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Domani Gianluigi Donnarumma, scendendo in campo contro il Napoli, giocherà la sua 100esima partita in Serie A e diventerà il giocatore più giovane di sempre a raggiungere questo traguardo. Di questo record ha parlato in conferenza stampa anche l'allenatore del Milan, Gennaro Gattuso: "Sono orgoglioso di lui. Adesso comincia il bello. Negli ultimi anni ha fatto 100 partite ed è incredibile, ora ha l'obbligo di diventare il più forte al mondo lavorando con serenità. C'è affetto e protezione totale per lui, si fa voler bene, e un errore ogni tanto ci sta. Deve alzare l'asticella, ha tutto per diventare il più forte al mondo".

