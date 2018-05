Gattuso: "Donnarumma non è sereno. Non abbiamo perso per colpa sua"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta. Ecco le sue parole relative a Gianluigi Donnarumma, salito sul banco degli imputati dopo la sconfitta con la Juventus: "Non faccio il mercato e non decido chi resta o parte. Vi dimenticate che ha 19 anni e non è facile sopportare le voci, nel calcio bisogna anche avere la mente lucida, se non sei tranquillo è difficile giocare a calcio. Se sta facendo qualche errore di più è perché non è tranquillo. Prima della finale si è parlato del PSG, non so se le voci arrivino dal suo entourage, ma non è sereno. Ci ha messo la faccia, si è assunto le responsabilità ma non abbiamo perso per sua. Ha commesso due errori ma non abbiamo perso per lui. Domani ha subito una possibilità per riscattarsi".