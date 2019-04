Gattuso dopo incontro con gli arbitri: "Errori ci stanno, non sono un alibi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la presenza in Lega ed al termine dell'allenamento odierno a Milanello, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato a MilanTv facendo il punto sul momento della squadra e rispondendo con serenità riguardo i presunti errori arbitrali della sfida coi bianconeri: "La riunione in Lega si fa due volte all'anno, già a novembre ci eravamo incontrati. È emerso come siano aumentati i cartellini gialli e qualche errore di troppo, ma in questo momento dobbiamo guardare al nostro lavoro e gli errori ci stanno. È da qualche tempo che viene penalizzati ma non deve essere un alibi, né mio né dei miei giocatori. Contro la Juventus abbiamo giocato bene, qualche episodio non è andato nel verso giusto ma dobbiamo guardare avanti. La Lazio? Per il periodo che stiamo vivendo, sarà una partita fondamentale, una finale. Una gara che non possiamo perdere se vogliamo andare in Champions, fare bottino pieno. Alla Coppa Italia penseremo in seguito, testa al campionato. Voglio ringraziare ogni tifoso perché è tutta la stagione che sono sempre presenti e dobbiamo trasformare lo stadio nel nostro dodicesimo uomo".

I numeri di Piatek: "Abbiamo bisogno di tutti, dei difensori dei centrocampisti e degli attaccanti. Kris sta facendo bene, spero che possa raggiungere il record di gol ma per funzionare deve girare tutta la squadra".

La corsa Champions: "Abbiamo fatto un punto nelle ultime quattro, ma anche le altre non è che stiano correndo. Teniamo gli occhi in casa nostra però, la partita contro la Juventus ci deve rimanere perché abbiamo fatto cose positive e vogliamo dimostrarlo contro la Lazio".

Morale più alto nonostante la sconfitta: "Dopo molto tempo abbiamo fatto una prova molto molto buona, ripartiamo da lì e sappiamo che ci giochiamo molto nelle ultime sette gare che restano. Speriamo di farci trovare pronti".