Gattuso durissimo con i suoi: "Pensavamo di venire qui a fare una gita.. Dobbiamo crescere"

"Partite facili non ce ne sono, anche la Real Sociedad contro di loro ha segnato al 93esimo. Nei primi 30-35 minuti ne abbiamo combinate, eravamo sorpresi... A fine primo tempo mi sono molto arrabbiato, pensavamo di venire qui a fare una gita. Nella ripresa abbiamo fatto molto meglio, ma non ci sto a questi errori di valutazione. Non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo crescere, ci sono troppi alti e bassi". Sono le parole di Gennaro Gattuso dopo la vittoria in rimonta contro il Rijeka. Durissima l'analisi dell'allenatore del Napoli, nonostante la vittoria.

