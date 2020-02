vedi letture

Gattuso e i motivi dell'esclusione di Lozano dall'11 titolare: "Anche altri non giocano..."

Ha affrontato tanti temi Gennaro Gattuso nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Barcellona, andata degli ottavi di finale di Champions League. Tra questi, anche la sistematica esclusione dall'undici titolare di Hirving Lozano, attaccante arrivato la scorsa estate dal PSV Eindhoven per 42 milioni di euro: "In questo momento - ha dichiarato l'allenatore del Napoli - sto facendo delle scelte e Lozano deve lavorare per farsi trovare pronto. Non c'è solo lui che non sta giocando, Lozano deve lavorare e farsi trovare pronto. In questo momento non sta trovando spazio perché vado alla ricerca di altre caratteristiche".

