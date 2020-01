© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli perde in casa con l'Inter, e dopo il 3-1 subito a opera dei nerazzurri torna d'attualità il tema legato alle presenze del pubblico. Non proprio caldissimo, negli ultimi tempi, al San Paolo. In conferenza stampa, Gennaro Gattuso evita appelli: "Io faccio fatica ad allenare, figuriamoci a fare gli appelli. Questa cosa dello stadio non deve diventare un alibi, se i tifosi in questo momento si aspettano di più da questa squadra come posso dirgli qualcosa? Posso solo chiedergli di venire allo stadio, di incitarci per 90' e poi tirarci le arance se perdiamo. Ci sono tante problematiche legate al Daspo, non posso entrare in queste cose qua".