Gattuso e il futuro di Higuain: "Sono cose sue, del fratello e di Leo"

Fonte: milannews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Se il Milan si contenderà un'altra Supercoppa italiana è grazie alla grande TIM Cup giocata nella scorsa stagione. Ed è proprio la TIM Cup il primo imminente appuntamento del nuovo anno e il primo pensiero di Rino Gattuso. Intervistato da Milan TV alla vigilia di Sampdoria-Milan (a eliminazione diretta), Ottavi di finale in programma sabato 12 alle 18.00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, il Mister ha parlato della gara, dell'avversario, della squadra e anche di diversi singoli.

Sullo stato di forma dopo la sosta: "I ragazzi hanno trascorso quattro giorni senza fare nulla, ci stava un periodo di riposo, poi negli ultimi tre giorni hanno fatto un lavoro di bassa intensità. La squadra si è presentata molto bene alla ripresa degli allenamenti. C'è un bell'ambiente, abbiamo una gara molto difficile in casa della Sampdoria, ce l'andiamo a giocare sicuramente, sappiamo che affrontiamo una squadra che ha fatto molto bene in questo periodo e ci sarà lo stadio pieno, ci faremo di sicuro trovare pronti".

Sull'impegno di Coppa Italia: "Non andiamo a Genova in vacanza ma a disputare una competizione a cui teniamo. L'anno scorso la Coppa Italia ci ha dato una delusione pazzesca ma anche delle gioie. Domani sera partiremo per l'Arabia Saudita perché abbiamo fatto qualcosa di importante: abbiamo disputato una finale di Coppa Italia ed è un percorso che ci piace. Speriamo nella qualificazione, è vero che giocheremo contro una squadra in salute ma anche noi scenderemo in campo con la migliore formazione per dire la nostra".

Sulle condizioni di Suso e gli altri infortunati: "Per Suso non parlerei di pubalgia. Ha il solito problema che lo attanaglia da un mese a questa parte. Ha un'infiammazione al pube che gli sta dando fastidio e in questo momento deve guarire bene. Da quando siamo tornati non si è mai allenato con la squadra, aveva già stretto i denti contro la SPAL, adesso non è in condizione di scendere in campo. Caldara e Biglia hanno fatto una risonanza, stanno andando molto bene, penso che tra 25/30 giorni saranno a disposizione".

Su Conti: "Adesso c’è il tormentone di Andrea Conti. Tutti si dimenticano cosa ha passato: in un anno ha avuto due interventi. Andrea deve essere contento di quel che ha fatto nel finale del 2018, era impensabile che facesse degli spezzoni di gara e invece... In questo momento devo essere bravo io a dargli continuità, a dargli minuti nelle gambe. Conti è un giocatore che sta andando molto bene e che ci stando una grandissima mano. Non corriamo, non abbiamo fretta, non dimentico quello che ha passato e la fatica che abbiamo fatto per riaverlo a disposizione".

Su Higuain: "Gonzalo si è presentato bene, se non si allenava come piace a me non avrei preso la decisione di farlo scendere in campo contro la Sampdoria. Ci sono delle chiacchiere che lo riguardano in questo momento, ma vedo come si allena, la disponibilità che mi dà e la professionalità che ci mette. Il resto sono cose sue, di suo fratello, del suo procuratore che parla con Leonardo, spero che rimanga al più lungo possibile; se non sarà così, vedremo. Fin quando sarà qua e ci metterà questa professionalità per me non sarà un problema".

Su Paquetà: "È un giocatore sveglio, è un giocatore con caratteristiche ben precise. Sembra un giocatore europeo e non brasiliano, fa le giocate da brasiliano ma sa tenere bene il campo, abbina qualità a forza fisica, recepisce subito, ha la calamita, il cervello gli funziona bene anche a livello tattico. Questo è qualcosa di importante. Sono sorpreso: è un giocatore di 21 anni che è arrivato al Milan dimostrando di possedere già professionalità e carisma. Vuole sempre la palla, si fa sempre vedere, si propone, rincorre gli avversari. Abbiamo fatto un grandissimo acquisto".

Sulla Supercoppa a Gedda: "Il presidente Miccichè ha parlato chiaro, mi fermo qua. In questo momento non possiamo giudicare, sono stati presi degli accordi, sono stati stipulati dei contratti dalla Lega, ascoltiamo chi ci rappresenta. Prenderemo l'aereo e andremo a giocare. Qualsiasi decisione che verrà presa spetterà a loro e non a noi".

Sulla parola chiave del 2019: "Bisogna giocare tranquilli, nei momenti importanti ci è mancata la spensieratezza, abbiamo pensato troppo. Abbiamo capito che meno pensiamo meglio è. Molte volte bisogna giocare con il cuore senza fasciarci la testa se si sbaglia. Non dobbiamo giocare con il braccino".