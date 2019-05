Gattuso e il Milan “incazzoso”: stasera l’ultimo treno per l’Europa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’ultimo treno per sperare ancora nella Champions passa stasera a San Siro. Se il Milan vuole credere nell’Europa che conta deve vincerle tutte da qui alla fine, e sperare in una sconfitta dell’Atalanta (ieri vittoriosa 3-1 con la Lazio). E l’unico modo per coltivare ancora il sogno è vincere contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, altrimenti anche l’Europa League potrebbe clamorosamente sfuggire. Una squadra che a marzo era terza in classifica ora si ritrova a sperare nel risultato delle altre per non buttare alle ortiche un’altra annata: “Faremo una partita gagliarda, solo chi non ha cuore non riuscirà a farlo. Siamo stati cinque giorni qua e per qualcuno è stato difficile, però mi aspetto molto col Bologna", ha confessato il tecnico rossonero. “Abbiamo buttato via troppi punti, occasioni che abbiamo sciupato. Ora dobbiamo crederci, abbiamo perso il quarto posto e proveremo ad andare a prenderlo di nuovo. Facciamoci trovare pronti, battaglieri e con il coltello fra i denti. Ma c'è rammarico perché siamo stati quarti per mesi e non siamo riusciti a gestirlo". La novità tra i convocati si chiama Andrea Conti, rientrato nella lista degli arruolabili contro il Bologna dopo un problema alla spalla. Ma sarà Ignazio Abate a scendere in campo dal primo minuto, insieme a Zapata e Musacchio e con Ricardo Rodriguez. L’esclusione più importante riguarda invece Bakayoko, perché se Gattuso dovesse scegliere il 4231 sarebbe il francese a finire in panchina, dopo tutte le polemiche che si sono scatenate a causa del ritardo in allenamento. Ma non sarà una scelta comportamentale, bensì tecnica. Davanti la difesa potrebbero giocare Lucas Biglia e Franck Kessie, mentre il trio alle spalle di Piatek, sarà composto da Suso, Paquetà e Calhanoglu. Ancora panchina per Cutrone, che sperava di giocare dal primo minuto dopo la partita di Torino. Un nuovo cambio di modulo per trovare strade alternative al gol e provare a rendere interessante questo finale di stagione per i colori rossoneri. “Ho visto una squadra incazzosa e dobbiamo dimostrarlo sul campo. Il ritiro non è il massimo, ma abbiamo il dovere di assumerci la responsabilità di tutto".