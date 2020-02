vedi letture

Gattuso e il modello Setien: "Lo spiavo già al Las Palmas. Ha cambiato il Barcellona"

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Barcellona, andata degli ottavi di finale di Champions League, Gennato Gattuso ha mostrato grande rispetto e ammirazione per Quique Setien, collega alla guida dei catalani: "Da quando è arrivato lui il Barcellona è cambiato, prima di media ci metteva dieci secondi a recuperar palla mentre adesso sei. Io Setien l'ho spiato tanto, già al Las Palmas. Mi piace la metodologia del calcio spagnolo, specialmente quella di Setien. Vuole palleggiare, ma in quel palleggio c'è anche una fase difensiva. C'è grande rispetto per Setien e per la cultura del lavoro del Barcellona negli ultimi 25 anni. Quando vai ad analizzare la storia e il vissuto dei giocatori del Barcellona vedi che hanno vinto tutto quello che c'era da vincere, sono campioni nel campo e nella testa. Domani la mia squadra non deve pensare quante partite ha sbagliato il Barcellona, ma che è una squadra di marziani e che dobbiamo fare la gara della vita per provare a fare un risultato".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Gennaro Gattuso