Gattuso e il rosso contro il Chievo: cauto ottimismo sulla squalifica

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla del verdetto atteso dopo l'espulsione e sulla possibilità di vedere Gennaro Gattuso in panchina nel derby. Uno scenario che avrà una risposta domani: il referto non dovrebbe parlare di offese all'arbitro Pairetto. Okay multa e diffida, la squalifica sarebbe una botta dolorosissima e c'è cauto ottimismo.