Gattuso e la Coppa Italia: per il quarto anno consecutivo raggiunge la semifinale

vedi letture

Quarta semifinale di Coppa Italia consecutiva per Rino Gattuso da allenatore. Un en plein da quando il tecnico allena in Serie A. Per la cronaca in due occasioni sui tre precedenti è riuscito ad arrivare in finale e in una a vincere il trofeo, nell'edizione passata.

Questo il dettaglio

2017-18, Milan (finale, persa 0-4 contro la Juventus)

2018-19, Milan (semifinale, eliminato dalla Lazio: 0-0 e 0-1)

2019-20, Napoli (vincitore, vittoria 4-2 ai rigori contro la Juventus)