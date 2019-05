Gattuso e la mossa della disperazione

© foto di www.imagephotoagency.it

In settimana, Gennaro Gattuso è tornato a parlare dell'ultimo Milan vincente in Champions, quello in cui lui vestiva ancora i panni del calciatore e che aveva bisogno dei suoi contrasti, della sua legna, per dare equilibrio a un undici con qualità immense dalla cintola in su. Proprio su quella Champions, Gattuso ha svelato qualche dettaglio interessante senza dimenticare di lanciare una frecciata per nulla velata all'attuale Milan, quello che lui allenerà fino a fine stagione: "La Champions del 2007 la vincemmo anche per la decisione di andare in ritiro a metà stagione. Finimmo a Malta, c'era un vento tremendo e faceva un freddo cane e tutti eravamo incazzati neri con Galliani per la scelta. Ma quella scelta fu importante: tornammo a Milano solo dopo sette giorni. Se oggi un allenatore fa una roba del genere lo prendono per scemo. Noi invece stavamo bene in gruppo, stavamo insieme anche di notte o dopo pranzo. Oggi invece i ragazzi scappano appena finiscono di mangiare, vanno via subito. I tempi sono cambiati anche in questo".

Quella scelta sarà tornata alla mente di Gattuso anche ieri quando, all'ennesimo episodio indigesto (Bakayoko che s'è presentato alla seduta d'allenamento con un'ora di ritardo), il tecnico rossonero ha deciso di mandare tutti in ritiro. Non a Malta, ma a Milanello. Non per una settimana, ma per cinque giorni: fino alla sfida di lunedì sera contro il Bologna. Gara da dentro o fuori.

E' la mossa della disperazione, l'unica possibile per provare a invertire un trend che in questo momento vede il Milan in caduta libera. Lo stesso Gattuso domenica sera, dopo la sconfitta contro il Torino, ha ammesso di non avere più in pugno il gruppo. Di non sapere come incidere su una squadra che dopo l'ultimo ko non è più tra le prime quattro.

E allora il colpo di scena, l'ultima mossa per provare a fare gruppo con una squadra che gruppo fino in fondo non lo è mai stato. L'obiettivo a differenza di dodici anni fa non è vincere la Champions, ma tornarci. Molto più modesto ma altrettanto difficile perché da allora è cambiato tanto, tutto. Purtroppo per i tifosi rossoneri.