© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prime prove di 4-3-3 in quel di Castel Volturno per Gennaro Gattuso. Il nuovo allenatore del Napoli, sotto gli occhi del presidente Aurelio De Laurentiis, questa mattina ha cambiato modulo e ha impostato la squadra col tridente in vista della sfida contro il Parma: Mertens è stato provato come ala sinistra al pari di Insigne, mentre al centro si sono alternati Milik e Llorente. Allan, inoltre, è stato schierato come vertice basso del centrocampo a tre.