Gattuso: "È un Milan che non muore mai"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso, in una lunga intervista a Milan TV parla il giorno seguente alla sfida contro la Lazio, elogiando i propri giocatori. "E' un Milan che non muore mai, nei momenti di difficoltà, quando tutti ci danno per morti, riusciamo a tirar fuori buone prestazioni. Dobbiamo continuare così. Dobbiamo mettere da parte la paura, se riusciamo a giocare liberi di testa e di gambe possiamo dare tanto. Quando ci sono degli infortunati è giusto che se ne parli. E' un qualcosa che ci può far crescere e migliorare, perchè se abbiamo sbagliato qualcosa lo stiamo valutando".