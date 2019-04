Gattuso elogia l'Atalanta: "Bella e unica, non sembra fare fatica in campo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La lotta per la Champions League infiamma il finale di campionato e Gennaro Gattuso, interpellato al riguardo in conferenza stampa, regala grandi elogi all'Atalanta di Gian Piero Gasperini, lontana pochi punti in classifica e attesa dalla sfida all'Empoli lunedì sera: "Vedere l'Atalanta è davvero bello, sembra che non fanno fatica quando giocano. Stanno facendo delle cose incredibili, fanno delle cose uniche, solo loro giocano così, mi piace tantissimo e sono in forma".

