Gattuso: "Favorevole alle seconde squadre. Saranno un valore aggiunto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Anche il tecnico rossonero Gennaro Gattuso si è espresso sulla questione relativa all'introduzione delle seconde squadre. Ecco le sue parole in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro l'Atalanta: "Sono d'accordissimo. Nel '97, quando ero a Glasgow, già c'erano le seconde squadre. Trovo che sia qualcosa di straordinario, bisogna farlo bene ma è sicuramente un qualcosa in più. Le seconde squadre sono sicuramente un valore aggiunto, ma allo stesso tempo bisogna mantenere il valore del campionato di serie B e C".