Gattuso ha chiuso la porta. Ora segnare a Donnarumma è una impresa

Almeno un gol subìto ininterrottamente dalla prima alla decima giornata, la piccola pausa contro l'Udinese, altre tre gare con Donnarumma costretto a raccogliere la palla dalla proprie rete e il cambio di passo necessario e provvidenziale. Tre 0-0 in quattro gare, i problemi dell'attacco che oscurano il rendimento eccezionale di una difesa che nel frattempo ha ritrovato capitan Romagnoli: dopo il successo in casa contro il Parma solo SPAL, Fiorentina, Roma e Atalanta riescono a bucare la porta di Donnarumma, in undici partite. Numeri difensivi da Scudetto, per un Milan che cambia passo improvvisamente grazie sì ai gol di Piatek ma anche e soprattutto ai rimedi difensivi messi in atto da Gattuso, ad iniziare dalla crescita di Bakayoko, schermo insostituibile davanti alla retroguardia rossonera. Le tre vittorie di fila hanno riportato persino l'Inter a tiro, ma prima di pensare alla rincorsa a Spalletti c'è una finale in Coppa Italia da conquistare, già da stasera, all'Olimpico contro la Lazio. Inutile sottolineare come nelle sfide di andata e ritorno, sia fondamentale mantenere la propria porta imbattuta.