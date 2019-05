© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pagare lo staff come unica condizione per rinunciare interamente ai due anni di contratto. E' questo, rivela 'Sky', l'unico paletto che Gennaro Gattuso ha posto al Milan per rinunciare ai due anni di accordo ancora in essere. Condizione accettata dalla società rossonera, che nei prossimi minuti riceverà la comunicazione ufficiale di dimissioni da parte del tecnico calabrese.