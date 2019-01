Gattuso: "Higuain gioca. Lo vedo sereno, non mi ha detto di voler partire"

La Supercoppa di domani contro la Juve, ma soprattutto il futuro di Gonzalo Higuain. Al di là dell'importante impegno contro i bianconeri, è inevitabile che la conferenza stampa di Gennaro Gattuso abbia visto, come tema dominante, il futuro del bomber del Milan: “Lo faccio giocare perché lo vedo bene, sereno. O è un grandissimo attore, ma lo vedo dentro il progetto. Sta sempre a scherzare, è una radio. Non si ferma mai. Dopo la partita di campionato contro la Juve, qualcosa è successo nella sua testa. Vediamo domani. Far cambiare l’idea a un atleta non è facile. Io devo pensare a mettere la miglior squadra in campo e a sfruttare le loro caratteristiche. A me non ha detto che vuole andare via e lo sto ancora aspettando”.