© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della conferenza stampa di oggi, Gennaro Gattuso ha parlato anche di Gonzalo Higuain. "Quando non segni con continuità c'è pressione. Però è normale che quando non segni la stampa o le Tv ti massacrano, e questo l'ha sofferto. Forse ha sofferto l'ipotesi di non essere riscattato se non arrivava quarto. L'espulsione con la Juve gli è rimasta addosso. Fa parte del passato, ha fatto la sua scelta. Ringrazio per quello che mi ha dato, poteva fare di più e noi potevamo metterlo nelle condizioni di farlo esprimere meglio".