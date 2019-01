© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Non sono deluso, sono stato calciatore". Nella conferenza stampa odierna, Gennaro Gattuso ha parlato così di Gonzalo Higuain: "Ho fatto di tutto, lui si è comportato molto bene nei miei confronti, accetto la sua scelta. Ci è successo anche con Bonucci. Il rispetto rimane, lui poteva fare qualcosa in più, noi potevamo metterlo meglio in condizione, va bene così".

Sulla non convocazione del Pipita.

"Ho visto uno dei più brutti allenamenti della mia gestione, la rifinitura di oggi non è stata il massimo, tutte queste chiacchiere non fanno bene. Ho parlato con Higuain, è giusto non convocarlo. Non c'è ancora nulla di fatto, parlerà Leonardo. Voglio vedere a livello mentale gente pronta. E' giusto andare fare la guerra con chi è pronto a livello mentale. Higuain in questo momento non era pronto".