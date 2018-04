Gattuso: "Ho annullato un viaggio con la famiglia. Bisogna lavorare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alla vigilia di Bologna-Milan, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni sul momento della squadra e su cosa serva per tornare a vincere: "Abbiamo toccato il fondo col Benevento, ma non c'è stato nessun confronto. Il primo responsabile sono stato io, avevo fatto i biglietti per andare in Spagna con la mia famiglia ma ho strappato tutto. Sono stati giorni di lavoro. Abbiamo giocato senza anima; questa squadra ha delle caratteristiche ben precise ma ha 57 partite sulle gambe. Se siamo organizzati riusciamo ad evitare queste sconfitte. Dobbiamo giocare con umiltà, non dobbiamo pensare di aver vinto 7 Champions: se ci manca anima e voglia non facciamo nulla. Tutti questi segnali negativi in allenamento non li ho mai avuti, poi in campo vengono fuori. Questa è una squadra forte che può aprire un ciclo con 3-4 aggiustamenti, dobbiamo cambiare la testa e il cuore, la mentalità va cambiata".