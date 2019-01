© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della conferenza stampa di oggi, Gennaro Gattuso ha detto la sua anche su presente e futuro di Hakan Calhanoglu: "Sono cose che vi siete inventati voi. Il Lipsia lo voleva ma la società non lo vende, non è mai stato sul mercato. Zapata è in scadenza, la società gli ha proposto il rinnovo e lui deve valutare. Non mi aspetto nessuna uscita, Zapata va in scadenza e stiamo valutando, vogliamo trattenerlo".