Gattuso: "Il Milan non mi ha mai detto che prenderà un altro tecnico"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Del futuro se ne parlerà nei prossimi giorni, ci saranno tempi e modi. Dobbiamo valutare bene quello che abbiamo fatto, bisogna fare i complimenti a questo gruppo. Le ultime quattro partite sono andate bene, ma dopo il derby abbiamo conquistato cinque punti in sette partite e lì abbiamo perso la nostra anima. Questo è un gruppo forte, ma bisogna migliorarlo perché la squadra ha margini di miglioramento". Parole e pensieri di Gennaro Gattuso, allenatore del Milan che ha parlato ai microfoni di 'Sky' dopo la vittoria contro la SPAL che non è servita per la qualificazione alla prossima Champions League.

Adesso cosa si deve fare?

"Bisogna guardare anche come sono strutturate le altre squadre e analizzare bene la rosa. I 68 punti conquistati sono tanta roba, ma bisogna analizzare la squadra perché deve essere migliorata. Ha i suoi pregi, ma anche i suoi difetti. Servono giocatori d'esperienza".



Quando ti vedrai con la società per parlare del tuo futuro?

"Io al Milan devo tanto. Io qualcosina ho dato loro, ma il Milan mi ha dato mille volte di più. Anche questa volta mi ha dato la possibilità di diventare un mezzo allenatore. Ho vissuto 18-19 mesi non facili perché sapevo a cosa andavo incontro".

Che sensazioni hai sul tuo futuro?

"A me la società non ha mai detto che prenderà una altro allenatore. Nel club ci sono persone perbene e finora nessuno mi ha mai detto di dovermi trovare una soluzione. Tutti i nomi che ho sentito, di tutto quello che ho letto, io non ho mai saputo nulla".