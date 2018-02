Gattuso: "Il Milan più importante di tutto, oggi potevamo fare meglio"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, è intervenuto al termine del match vinto contro il Ludogorets (0-3 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Cosa la soddisfa di più in questa serata?

"Partita perfetta non direi, potevamo giocare meglio. In Europa è difficile, sono partite strane. In attacco sapevamo che potevano crearci problemi. Ce lo teniamo stretto questo 3-0, ma non abbiamo fatto benissimo. Complimenti ai ragazzi, ora prepariamo le partite di campionato".

Una difesa quasi tutto italiana: quanto influenza questo sulla rinascita del Milan?

"Per me è merito dei ragazzi, quando si propone loro si impegnano. È merito loro, se non ci mettono voglia e non credono diventa tutto difficile. Dal primo giorno c’è grande entusiasmo e impegno".

Cutrone e Romagnoli: cosa ne pensa?

"Io ho bisogno di tutti, abbiamo Musacchio e Zapata fuori. Romagnoli per l’età che ha uno dei difensori più forti, non lo scopro io. Gioca con grande personalità. Sono giocatori che possono dare tanto alla maglia azzurra".

Questa squadra ha cinismo?

"No sono arrabbiato, potevamo fare meglio. Forzavamo troppo, quando abbiamo perso un po’ di palloni in uscita, ci hanno messo in difficoltà. Si poteva sviluppare meglio la manovra".

C’è una cosa che la rende orgoglioso?

"La cosa che mi fa stare tranquillo è che c’è rispetto e senso di appartenza. Qualcuno è arrabbiato, ma c’è rande voglia. È facile allenarli, è una componente importante. Spero che ciò duri molto. Oggi mi preme mettere una giusta condizione fisica e mentale. La bravura dell’allenatore è far sentire tutti importanti e non perdere nessuno per strada".

Vuole proporre Romagnoli e Cutrone per Di Biagio?

"No, io ho già i miei problemi, ho soltanto espresso il mio pensiero, che sono ragazzi giovani. Penso che nel futuro possano dare molto. Ad ognuno il suo, rispetto dei ruoli e dei colleghi. Di Biagio sa quello che deve fare".

Come sta vivendo questo momento?

"Io la vivo tranquillamente, per me è un sogno allenare questa squadra a 40 anni. Vedremo come andrà a finire. Voglio parlare di Milan, se Gattuso rimane o via non è un problema. Il Milan è un più importante di Gattuso e del singolo. Senza la fiducia della dirigenza era impensabile, ringrazio loro ma con grande rispetto dico che per me è un onore".