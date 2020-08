Gattuso: "Insigne dal 1' solo se al 100%. Lozano? Il problema è come gioca questo Napoli"

vedi letture

Come stanno Insigne e Lozano? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, alla vigilia della sfida contro il Barcellona: "Lorenzo ieri ha fatto il 50% dell'allenamento, oggi il 100% e domani vorrò sentire che si sente al 100%. Poi sarà una decisione sua, mia e dei dottori, perché se non è al 100% non giocherà dall'inizio. Su Lozano non è cambiato nulla, dopo il lockdown ha lavorato molto duramente e ha avuto minutaggio. Ha caratteristiche diverse rispetto agli attaccanti esterni che abbiamo, se vuoi attaccare gli spazi e vuoi giocare uno contro uno può fare la differenza. Il problema non è Lozano, ma come vogliamo far giocare il Napoli perché se vuoi farlo palleggiare serve del tempo".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Gattuso